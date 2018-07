Il Rally di Modena, come ogni anno, è una delle gare più importanti della provincia e non solo. Il componente della commissione sportiva ACI Riccardo Bedoni e l’organizzatore della corsa Gabriele Casadei hanno spiegato l’importanza dell’evento, il ruolo che ricopre ACI nella manifestazione e anche le novità del Rally di Modena 2018, che andrà in scena sabato 15 e domenica 16 settembre.