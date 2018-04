Ben 15 milioni il valore dei beni mobili e immobili sequestrati a partire da stamane al 49enne reggiano Maurizio Foroni, già arrestato tre anni fa per una maxi evasione fiscale e per frodi sull'iva. La Procura lo ha riconosciuto come "socialmente pericoloso", facendo scattare il blitz delle Fiamme Gialle nei confronti del suo patrimonio. Leggi l'articolo