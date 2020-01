IL VIDEO | Salvini in stazione: "Qui al civico 38 si spaccia, intervenga la Procura"

Intorno alle ore 13 Matteo Salvini e il suo entourage sono arrivati nella zona della stazione ferroviaria di Modena per una nuova tappa del tour elettorale, che ha poi portato il leader della Lega in piazza Grande per un comizio e a seguire a Castelvetro per una visita privata allo stabilimento Cremonini.

Salvini si è intrattenuto con alcuni cittadini e con i media in viale Crispi, dove ha ascoltato le vicende legate allo spaccio di droga e ha ricvolto un appello alle autorità dopo essersi fermato davanti al negozio h24 (oggi chiuso) che è come noto punto di ritrovo per i pusher della zona, lo stesso immortalato nel recente servizio di Striscia la Notizia.