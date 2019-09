Torna Stuzzicagente: tra gastronomia tradizionale e plastic free

Come da tradizione, anche quest'anno Modenamoremio organizza la maratona del gusto più apprezzata ed amata da modenesi e non. Domenica 6 Ottobre, a partire dalle ore 18.00, in Piazza XX Settembre prende il via la 12° Edizione di Stuzzicagente Autunno. Visto il successo della passata edizione, i menù a disposizione saranno sempre tre composti da 9 assaggi ciascuno: il Menù Tradizionale, darà spazio alle tipicità del nostro territorio; il Menù Street Food, sarà caratterizzato dal gustoso "cibo da strada"; e il Menù Viaggio nel Mondo soddisferà i tanti amanti dei piatti tipici di altri Paesi.