IL VIDEO - La parata delle truppe napoleoniche nel centro storico di Modena

Sono iniziate queste mattina le rievocazioni storiche attorno al personaggio di Napoleone e al suo storico arrivo a Modena. Infatti il 25 Giugno 1805 Napoleone Bonaparte e Giuseppina percorsero la città in corteo con un numero elevato di soldati in nome della liberazione. Gli eventi si svolgeranno tra oggi e domani tra piazza Roma, Palazzo Ducale, Giardini Ducali e il Palazzo Comunale in piazza Grande. In particolare il Palazzo Comunale ospita la piccola mostra di cimeli "Napoleone in Italia", mentre in piazza Roma saranno visibili le dimostrazioni di manovre di fanteria e cavalleria e parate, infine evento principale è domenica 6 alle 10.30 in piazza Roma per l'arrivo della carrozza di Giuseppina e di Napoleone.