Curiosità Modenesi | Tutte le città, i territori e i luoghi che si chiamano Modena

Modena, un nome che per molti di noi ricorda il senso della casa, della città dove si è nati, dove si è dato il primo bacio, dove si è cresciuti, o per altri può essere il bel ricordo di un auto veloce, di una visita turistica, di un Aceto delicato, di un pranzo memorabile, o di qualche immagine vista su Netflix, eppure Modena è molte altre cose.

Modena è ...

...un quartiere di Reggio Calabria

Si tratta di un quartiere di Reggio Calabria situato nella zona collinare della città, dove si trovano gli svincoli autostradali in direzione Salerno e Taranto. E sempre in questo quartiere è venerata Maria Santissima di Modena, che ogni anno raccoglie in processione migliaia di fedeli e la sua effige gira per le vie del quartiere. Secondo la leggenda, l'effigge proviene dall'Oriente. Sottratta ad un islamico da una fanciulla cristiana, sarebbe stata trasportata su di una nave che misteriosamente si fermò nel mare sottostante il santuario a Modena.

...tre città degli Stati Uniti

L'Americano-Mudnés medio era un cowboy o un costruttore. Per esempio nello stato dello Utah, nella più vasto deserto nord America, c'è Modena di Iron County, cioè la Modena di Ferro. Secondo i racconti locali quel nome nacque da un modenese che trasferitosi in America fu assunto da una compagnia ferroviaria come operaio e costruì il tratto che passava per quella terra. Il capocantiere si accorse del suo ingegno e lo fece diventare il suo vice, alla fine tutti nella zona conoscevano quell'italiano e decisero di dedicare a lui quella terra.

Una storia di coloni racconta invece la Modena del Wisconsin, il territorio del centro-nord che si affaccia sui grandi laghi al confine con il Canada. Il nome Modena sarebbe riferito ad una grande famiglia italiana che fu una delle fondatrici di questa comunità che oggi conta 342 anime. Un villaggio di agricoltori e di allevatori, dei veri e propri cowboys modenesi.

Certo non mancano le testimonianze di banditi e cacciatori di teste modenesi, che sembrano usciti da un film di Sergio Leone. Così come non mancano i "Fake", cioè comunità con il nome Modena che però non hanno alcuna connessione con la nostra di città. E' il caso di Modena di Pennsylvania, un paese di 535 abitanti che si situa lungo la costa orientale nella zona più a nord. Originariamente si chiamava Paperville, poi giunse in città una famiglia molto ricca, i Mode, che la trasformarono in Modeville, e in tempi moderni il nome fu trasformato in Modena.

...una scuola in California

In California esiste una scuola che si chiama El Modena. Il nome è stato preso da una zona intorno alla scuola superiore El Modena nella città di Orange, in California. Gran parte dell'area fu annessa da Orange negli anni '60 e '70, ma a est della scuola superiore c'è ancora un'enclave di terra di contea priva di personalità giuridica.

...tante altre cose

Si chiamano sempre Modena altri luoghi, come per esempio un agglomerato urbano nello stato di New York, di fatto un crocevia a circa 100 km da Manhattan, e un altro in un'area naturale per vacanzieri situata in Illinois, 200 km ad est di Chicago. Ma è Modena anche il nome di una comunità in Indonesia. Nonché un palazzo signorile a Vienna.

...un asteroide

Per gli scienziati è l'asteroide 3344, ma per tutti gli altri è l'asteroide Modena. Fu scoperto il 15 Maggio del 1982 presso l'Osservatore San Vittore di Bologna. E' classificato come fascia principale e gli fu dato il nome per omaggiare non una Modena a caso, ma la nostra Modena.