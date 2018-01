Curiosità Modenesi | Cinque cose che non sapevi su San Geminiano

La storia di San Geminiano non è forse nota a più, eppure è ricca di aneddoti interessanti e curiosità che raccontano di un uomo che determinò la fede del suo tempo e che avrebbe conquistato devoti a Modena, a Venezia e persino oltrAlpe.

Sotto San Marco a Venezia c'è un'antica chiesa di San Geminiano

Oltre a Modena e San Gimignano, un'altra città devota a questo Santo era Venezia. Eppure non ci sono chiese di San Geminiano nella città dei canali. In realtà questa frase è vera per metà, infatti non oggi, ma fino al 1807 un tale edificio esisteva e si collocava tra la Procura Vecchia e la Procura Nuova, in piazza San Marco. Si hanno testimonianze di questa chiesa grazie alle opere artistiche di Francesco Guardi e del Canaletto.

San Geminiano era un romano

Forse alcuni lo danno per scontato ma non tutti immaginano San Geminiano nella giusta epoca. Infatti è vero che il Duomo è stato edificato nel 1099 ovvero in pieno Medioevo, ma San Geminiano è vissuto molto tempo prima, ovvero tra il 312 al 397. All'epoca di Geminiano il cristianesimo era da poco diventato legale e questo rese ancora più complesso il suo ruolo.