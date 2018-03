Magner Bein | I piatti di Pasqua della Cucina Modenese

Treccia di Pasqua

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 350g farina, 350g ricotta, 170g zucchero semolato, 2 uova, 1 bustina di lievito, 1 fialetta di essenza all'arancia, granella di zucchero.

PROCEDIMENTO. Iniziate setacciando la farina insieme al lievito, quindi mescolate in una ciotola insieme la ricotta e lo zucchero. Ora unite i due composti e mescolare, quindi aggiungete un uovo, mescolate ancora e aggiungete l'essenza all'arancia. Quano sarà abbastanza sodo al punto giusto per essere impastato, procedete ad impastare e una volta ottenuto una palla di pasta omogenea, dividetela in 3 filoncini, che andrete ad intrecciare tra loro. Infine, spennellate il tutto con un secondo uovo e ricoprite di granella di zucchero il dolce. Ora infornate a forno pre-riscaldato a 180°C per mezz'ora e una volta cotto lasciate raffreddare la vostra treccia.

Panina Pasquale

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 1 Kg. di farina, 2 cubetti di lievito, 1 bustina di lievito, 50 gr. di burro, 1 etto di margarina, 1 etto di strutto, 3 etti di uvetta, 450 gr di zucchero,1 bicchierino di anice, 1 bicchierino di cognac, 1 bicchiere di latte, buccia di arancia a pezzetti piccoli, buccia di limone a pezzetti piccoli, 1 pizzico di sale.“

PROCEDIMENTO. Iniziate preparando l'impasto con farina, lievito, burro, margarina strutto e latte. Quindi lasciate lievitare per alcune ore l'impasto ottenuto amalgamando gli ingredienti rimanenti e formando un composto omogeneo. Quindi infornare a 180° per 2 ore e 30 minuti.

Pagnotta di Pasqua

INGREDIENTI. Gli ingredienti per 8 persone: 1 kg di pasta di pane lievitata, 500 gr. di farina, 30 gr. di lievito di birra, 4 uova, 250 gr. di zucchero, 100 gr. di burro, scorza grattugiata di mezzo limone, latte q.b.

PROCEDIMENTO. Inizate amalgamando la pasta di pane lievitata insieme a farina, lievito di birra, zucchero, uova e scorza di limone grattugiata. A questo si aggiunge il latte abbastanza per ottenere un impasto abbastanza morbido. Lasciate lievitare per 12 ore almeno il composto, quindi procedete ad imburrare e cospargere di farina una tortiera che abbia i bordi alti. Versate all'interno di questa il composto e cuocete la pagnotta per 40 minuti a forno pre-riscaldato a 200°C finché la superficie non sarà dorata.