Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - INTERNATIONAL ROLLER CUP, SPETTACOLO MONDIALE AL PALAPANINI. Evoluzioni entusiasmanti, gesti atletici straordinari e spettacolari movimenti a ritmo di musica. Anche quest’anno il PalaPanini di Modena ospiterà l’International Roller Cup: un appuntamento giunto alla decima edizione che vedrà gli atleti in scena domenica 1 Dicembre. Da non perdere!

2 - SUPERZAMPONE 2019, E' TEMPO DI ABBUFFATE IN PIAZZA A CASTELNUOVO. Il Superzampone fa 31. Domenica 1° dicembre a Castelnuovo si rinnova l’appuntamento con la festa dello zampone più grande del mondo, giunta alla 31a edizione. La manifestazione, organizzata dal Comune di Castelnuovo Rangone e dall’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi, sarà arricchito da un ricco programma di eventi, già a partire dai giorni precedenti.

3 - "CURIOSA", LA CASA DELLE IDEE REGALO ARRIVA A MODENA FIERE. Portarsi a casa un cuscino di fattura artigianale a forma di tortellino, partecipare a un corso di ricamo, dialogare con un giovane autore di libri, autoprodursi addobbi natalizi, prenotare inconsuete vacanze a misura di famiglia, tornare bambini soffiando per realizzare gigantesche bolle di sapone. Sono alcuni degli esempi, pressoché infiniti, di quello che si potrà trovare e fare a Curiosa In Fiera che quest’anno si arricchisce ulteriormente, per qualità e quantità dell’offerta, grazie allo svolgimento in contemporanea di Buk Festival della Piccola e Media Editoria e Children’s Tour.

4 - ARISTO SHAM E PATTI SMITH, GRANDE MUSICA AL TEATRO COMUNALE DI CARPI. Un weekend all’insegna della musica internazionale, con Aristo Sham in una delle cinque date italiane del tour di Patti Smith, che, accompagnata da Tony Shanahan, porterà sul palco di Carpi il suo spettacolo Words and Music, un concerto-reading nel quale verranno proposti alcuni dei suoi brani più famosi, da People Have The Power a Gloria, da Dancing Barefoot a Because The Night, ad altre.