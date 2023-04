Sgonfiare la pancia, favorire il sonno: 3 ricette di tisane con ingredienti naturali

Le tisane sono un'ottima abitudine di benessere che, grazie all'utilizzo di erbe e piante specifiche, può diventare molto utile per il nostro organismo e il nostro corpo. Recuperare il ciclo del sonno, allontanare il gonfiore di stomaco o per conciliare il sonno sono alcuni degli effetti che si possono ottenere con ingredienti naturali attraverso le tisane.

L'importante è assumerle con costanza (per circa tre mesi), scegliere gli ingredienti con le proprietà necessarie ai nostri scopi e assumerle senza zucchero, dolcificandole se necessario con miele o zucchero di canna grezzo.

Come preparare una tisana

Una tisana si prepara in pochi e semplici passi:

fare bollire dell'acqua in un pentolino

aggiungere un cucchiaio di miscela per ogni tazza

lasciare in ammollo dai 5 (per tisane principalmente aromatiche) ai 20 minuti (per tisane principalmente terapeutiche) in un contenitore chiuso con coperchio

Una volta preparata, la tisana dev'essere consumata entro 24/48 ore e conservata in frigo.

1. Una tisana contro la pancia gonfia

Dopo un pasto abbondante, una tisana per allontanare il gonfiore e sentirsi meno appesantiti è l'ideale. Gli ingredienti consigliati per la miscela in questo caso sono la malva, i semi di finocchio, l'angelica, melissa e achillea. Hanno funzioni antinfiammatorie in grado di aiutare la digestione e contrastare le coliti da stress.

2. Una tisana drenante

Per preparare una tisana drenante puoi procurarti le seguenti erbe\frutta\verdure e comporre una miscela di: betulla, uva orsina, fico d'india, equiseto, ortica e finocchio. E' ideale per eliminare liquidi in eccesso, sgonfiare la pancia e sentirsi più leggeri.

3. Una tisana per rilassarsi prima di dormire

Fiori d'arancio e petali di papavero, melissa, tiglio, passiflora sono gli ingredienti per preparare una miscela in grado di riequilibrare il ciclo del sonno e dargli continuità.