“Ancora Natale?” Il film di Orazio Giannone commuove nella sua semplicità

La storia è la classica favola di Natale ma che nel suo voler essere commedia semplice e leggera in realtà tocca temi importanti e sempre più attuali.

I personaggi sono persone che hanno perso lo spirito del Natale, la gioia e la bontà in un mondo che oggi ci spinge sempre più alla “sterilità emotiva” e alle emozioni mordi e fuggi. Catapultati in un vecchio presepe da tale Miranda, la strega del Natale, i protagonisti, trasformati ora in statuine di cartapesta e gesso, dovranno riscoprirsi e riscoprire le vere emozioni.

In un mondo completamente finto come il presepe, fatto di plastica e carta, i personaggi, diventati aridi e finti nelle emozioni e relazioni (che hanno quindi perso lo spirito del Natale), riscoprono la gioia dello stare veramente insieme e delle emozioni reali. Così il cibo da polistirolo diventa reale quando ognuno di loro si “riscopre”.

Un film all'apparenza semplice che vuole essere una commedia ma che in realtà nasconde un messaggio molto profondo e molto attuale. I protagonisti rispecchiano ognuno di noi: siamo giovani coppie sempre arrabbiate con i nostri genitori anziani, sempre di corsa, oppure signore perennemente critiche con tutto e tutti ma anche uomini e donne, adulti arrabbiati con il mondo per i più disparati motivi o troppo focalizzati sulle cose materiali.

Un plauso agli attori modenesi che nella loro genuinità recitativa, nel loro reale divertirsi sulla scena strappano ben più di un sorriso allo spettatore (e qualche volta anche una lacrima). Il film di Orazio Giannone funziona perché nella sua semplicità in realtà tocca un po’ tutti noi. Non pretende di essere una critica verso il mondo attuale vuole far divertire ma in realtà, volente o nolente, ci fa riflettere e tornare un po' bambini riscoprendo in ognuno di noi quella semplicità e quella spensieratezza che dovrebbe portarci il Natale.