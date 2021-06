Motori | Le 4 mostre da non perdere al Motor Valley Fest di Modena

Giovedì 1 Luglio 2021 s'inaugurano nel centro storico di Modena le mostre a cura di Vision Up Srl per Motor Valley Fest alla scoperta di personaggi, oggetti da collezione, antichi segreti di restauratori e carrozzieri del passato, un mondo, quello dei motori, da sempre impreziosito dalla passione di uomini, donne e artigiani del nostro territorio in particolare.

Ecco i soggetti delle 4 mostre modenesi:

Schedoni: un viaggio lungo 140 anni

1-10 Luglio 2021 - Ore 15.30 - Chiesa della Madonna del Voto

Sono esposti oggetti straordinari, collezioni di valigeria dedicata ai grandi Brand: Ferrari, Bugatti, Bentley, Aston Martin, Pagani, Lamborghini

Artigiani del terzo millennio: Maestri artigiani restauratori e carrozzieri di oggi e domani

1-4 Luglio 2021 - Ore 16:30 - Via della Manifattura Tabacchi

Il restauro dei veicoli storici valorizzato da una mostra, un workshop e da dimostrazioni live

Alessandro Rasponi, passioni di una vita tra arte e motori

1-4 Luglio 2021 - Ore 17:30 - Mata, Via della Manifattura Tabacchi 83

Opere pittoriche che rappresentano la storia di chi ha reso Modena la Capitale Mondiale dei motori: Enzo Ferrari, Stanguellini, Lamborghini, Dallara, Pagani, immersi in storie e compagni delle loro avventure animate dai piu' grandi piloti a partire dal mitico Tazio Nuvolari sino alle leggende che di nome fanno Gilles Villeneuve ed Ayrton Senna

Marco Simoncelli

1-4 Luglio 2021 - Ore 18:58 - Chiesa San Nicolò, viale Berengario 18

Mostra fotografica organizzata dal Moto Club Modena, per ricordare Marco Simoncelli. La mostra vuole ricordare, attraverso le immagini fotografiche di Del Vacchio Carlo, la passione di Marco Simoncelli per il motociclismo. Con il patrocinio della Fondazione Marco Simoncelli