Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - A CASTELNUOVO C'E' IL SUPERZAMPONE. Tradizione e sapori per la trentesima edizione del Superzampone, la festa dello zampone più grande del mondo, in programma domenica 2 dicembre a Castelnuovo Rangone e organizzata dall'Ordine dei Maestri Salumieri insieme al Comune.

2 - STRENNE NATALIZIE IN PIAZZA CON PARVA NATURALIA. Nel fine settimana si entra nelle atmosfere dei mercatini natalizi con la fiera mercato natalizio dedicata al mondo del biologico certificato, che avrà luogo come prima edizione in Piazza Grande e Piazza Torre.

3 - "UN BEL DI' SAREMO" RIPARTE DALLA CROCETTA. Prosegue l’indagine del progetto di teatro partecipato di ERT Fondazione Un bel dì saremo nell’ambito del progetto del Comune di Modena. Insieme agli abitanti dell’Area Nord di Modena esploreremo insieme storie, passioni, desideri, memorie e luoghi del quartiere Crocetta.

4 - A MODENAFIERE TOCCA A 7.8NOVECENTO. Per chi è a caccia del mobile o del complemento d'antiquariato e modernariato, l'appuntamento è a 7.8.Novecento, il Gran Mercato dell'Antico che da oltre 30 anni richiama visitatori, appassionati ed estimatori del passato presso il quartiere fieristico.