Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - VERDI PASSIONI PORTA LA PRIMAVERA A MODENAFIERE. Per tutti i pollici verdi (e non) l’appuntamento è per sabato e domenica a ModenaFiere con la settima edizione di Verdi Passioni, il salone dedicato a orto, giardino e campagna, al vivere verde, ma anche agli animali esotici e da compagnia a cui è dedicato il padiglione “Animali dal Mondo”.

2 - PIPPO BAUDO RACCONTA E SI RACCONTA AL FORUM MONZANI. Il mese di marzo comincia con l'ultimo re della Tv italiana: sabato 2 marzo Pippo Baudo presenta "Ecco a voi. Una storia italiana" (Solferino) scritto con la collaborazione di Paolo Conti.

3 - A FORMIGINE IL CARNEVALE SFILA ANCHE DI SERA. Un calendario di eventi più ricco e con diverse novità, quello per la 62ª edizione del Carnevale dei ragazzi Città di Formigine, in programma il 28 febbraio e il 2, 3 e 5 marzo.

4 - IL MERCATINO DELL'ARTIGIANATO ARTISTUCO IN CENTRO. Nella nuova location affacciata su via Emilia, Piazza Matteotti , si consolida la fortunata collaborazione tra l’amministrazione comunale e l'associazione I LABORATORI, che dal 1997 propone un mercato di selezionati operatori dell'ingegno.