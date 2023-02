A.A.A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena per il mese di febbraio

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Ecco i cagnolini che hanno maggiore urgenza d'essere adottati:

Whisky

Età: 9 mesi

Genere: maschio

Taglia: media

Salute: vaccinato e chippato

Segni particolari: esuberante, un concentrato di energia, ma anche tanto dolce. Gradisce molto le coccole

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Rock n'roll

Età: 9 mesi

Genere: maschio

Taglia: media

Salute: vaccinato e chippato

Segni particolari: "Sono un cucciolo che "danzo" in attesa della mia famiglia"

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Berto

Età: 6 mesi

Genere: maschio

Salute: vaccinato e chippato

Segni particolari: esuberante, buono, coccoloso

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Pepe

Età: 6 anni

Genere: maschio

Taglia: medio/grande, sui 25 kg

Salute: castrato, vaccinato e chippato

Segni particolari: equilibrato, dolce, sensibile, empatico, socievole e tanto altro ancora. Compatibile con le femmine della sua razza e con tutti gli umani

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Ris_Pet rifugio per animali

L'associazione Ris_pet si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Si trova a Panzano di Campogalliano in via Lama 23.