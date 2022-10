A. A. A. Adozioni: i cani in cerca di famiglia a Modena

Per chi fosse alla ricerca di un compagno fedele, di un amico a cui offrire un ambiente sereno ed un padrone amorevole, gli ospiti a quattro zampe di Ris_Per Rifugio per Animali di Campogalliano (MO) non vedono l’ora di trovare una nuova famiglia. Ecco i cagnolini che hanno maggiore urgenza d'essere adottati:

Bianca

Età: 2 anni

Genere: femmina

Taglia: media contenuta

Salute: sterilizzata, vaccinata, chippata. Negativa a lesmania ed erlichia

Segni particolari: "quello che mi fa più onore è che sono buona e socievole come il pane e adoro le coccole. Vado d'accordo con i miei simili di entrambi i sessi"

Info: vieni a trovarmi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664

Elly

Età: 1 anno a fine ottobre

Genere: femmina

Taglia: media

Salute: vaccinata, sterilizzat e microhippata. Negativa a lesmania ed erlichia

Segni particolari: "sono cresciuta in un posto tanto brutto ma poi è arrivata una mamma e io sono stata così felice di stare finalmente in una casa su un comodo cuscino, di avere tanti giochi e l'amore di tutti. Dopo qualche mese però non mi hanno voluta più: in un attimo ho perso tutto, sono stata di nuovo sola e il mio cuoricino si è spezzato dal dolore. Mi ero chiusa in me stessa...come darmi torto dopo aver vissuto l'abbandono da quella che era la mia casa... la mia famiglia. Ma con una brava insegnate sto recuperando alla grande"

Info: chiama la zia Barbara al n°3476864664

Tobia

Età: 1 anno

Genere: maschio

Taglia: media

Salute: da piccolo è caduto da un muretto del canile e si è fatto male al ginocchio. Operato in una clinica a Roma, intervento di protesi al ginocchio e rifatto i legamenti del crociato, riuscitissimo.

Segni particolari: un concentrato di coccole e giochi. Uno splendido esemplare dal cuore d'oro, va d'accordo con tutti gli esseri viventi. Già abitato ad andare a spasso con pettorina e guinzaglio

Info: chiama zia Barbara al 3476864664

Gemma

Età: 11\12 mesi

Genere: femmina

Taglia: media

Salute: chippata, vaccinata, negativa a lesmani ed erlichia. Non ancora sterilizzata

Segni particolari: "amo le coccole, amo gli umani e i miei simili. Mi dicono che manifesto la mia felicità in modo un pochino troppo esuberantemente ed anche nel gioco sono un pochino vivacella. Perciò meglio una famiglia che abbia polso e giardino"

Info: vieni a conoscermi al rifugio e chiama zia Barbara al 3476864664