Animali domestici e botti di capodanno: come comportarsi durante la notte più rischiosa dell'anno

Per evitare che l’ultimo giorno dell’anno si trasformi in dramma o tragedia per gli animali, domestici e non, ecco alcuni suggerimenti utili per mettere in sicurezza e rassicurare i nostri amici a quattro zampe e come comportarci di fronte ad eventuali comportamenti di crisi scaturiti dal forte rumore di petardi o fuochi artificiali.

Non è infatti raro che gli animali, impauriti, scappino dai giardini o dai cortili perdendosi o finendo investiti, mentre per gli animali più anziani lo scoppio di un petardo può essere sinonimo di infarto o conseguenze estremamente dannose per la salute. Anche la fauna selvatica, come uccelli e animali che popolano i parchi cittadini, spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta rischiando di schiantarsi contro alberi, muri, vetrate o cavi elettrici.

Ecco allora una semplice ma efficace lista di 10 comportamenti e regole da seguire per tutelare al meglio la salute degli animali che vivono nella nostra città: