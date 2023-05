Via Notari, rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti da ormai 10 giorni

Da via Notari, nella zona del Direzionale 70 di Modena, arriva una nuova segnalazione di rifiuti abbandonati. Un cittadino scrive: "Ho segnalato il problema a Hera tramite app "il rifiutologo", già 10 giorni fa. Poi ogni 2 giorni sempre nella medesima modalità, segnalavo la situazione che via via andava peggiorando. Stamattina ho chiamato il numero verde Hera per segnalare telefonicamente la discarica a cielo aperto a 5 metri dalle abitazioni e dall'ufficio postale. Ho già visto topi, uccelli e scarafaggi aggirarsi nei dintorni dei sacchi".

"A prescindere dall'odiosa ineducazione di molti cittadini, ma Hera possibile che in 10 giorni non abbia avuto 20 minuti di tempo per venire a pulire? Scandaloso! Gestione raccolta rifiuti da rivedere totalmente!".