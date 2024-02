Hashish, cocaina e buprenorfina nello zaino: 30enne in carcere

In tutto il territorio provinciale l'Arma sta continuando a svolgere operazioni mirate contro la vendita e il consumo di droga. Nelle ultime ore i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato un 30enne di nazionalità marocchina, già noto per precedenti episodi di spaccio. I militari hanno perquisito lo straniero in un appartamento della periferia di Sassuolo rinvenendo in uno zaino 270 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina e 16 compresse di buprenorfina, un farmaco oppioide utilizzato per il trattamento del dolore cronico che produce nell’uomo effetti simili a quelli degli stupefacenti

Il giovane aveva con sè oltre a 2.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività criminale. Il 30enne è stato scortato direttamente nel carcere di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A Modena, durante la serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno fermato un giovane che si aggirava a piedi nel Parco Novi Sad: all’esito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 9 grammi di hashish e 70 euro in contanti. Il ragazzo è quindi stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

A Fiorano Modenese e Finale Emilia, i Carabinieri hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura due persone trovate in possesso di “hashish”, controllate rispettivamente in un parco pubblico e durante un posto di controllo alla circolazione stradale.