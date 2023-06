A Campogalliano torna il cinema estivo

Anche per l’estate 2023 lo Stadio comunale di via Mattei 15 ospiterà le serate della rassegna cinematografica estiva di Campogalliano. Torna “IL GIOVEDI FILM!”, ciclo di proiezioni per famiglie e amanti del cinema che proporrà sei titoli tra i maggiori successi della stagione invernale scorsa, promosso e organizzato da Comune. ARCI e Polisportiva Campo.

Il ciclo, comprendente opere di vario genere, dall’avventuroso “Dangerous e Dragons:l’onore dei ladri” o “Everything everywhere all at once” vincitore di 7 Oscar, al film d’animazione “Il Gatto con gli stivali”, o ancora i drammatici, entrambi premiati agli Oscar “Close” e “The whale”, fino al premiatissimo “Le otto montagne” grande successo di critica e di pubblico.

“Si tratta di una proposta di grande qualità - dichiara Luisa Zaccarelli, assessore con delega alla Cultura – che si rivolge ad un pubblico trasversale, sia a chi che ama il divertimento puro, sia a chi predilige il film d’autore. Una rassegna della quale andiamo sicuramente orgogliosi che, siamo sicuri saprà soddisfare i gusti di molti. Abbiamo confermato questo appuntamento anche dopo il periodo di pandemia perché è un bel momento di aggregazione che, tra l’altro, consente anche ai ragazzi minorenni di raggiungere il cinema autonomamente” .

L’ingresso alla proiezione è di 5 euro per il biglietto intero e 4 euro per il ridotto con tessera ARCI. Da segnalare che è possibile prenotare tramite il qrcode presente sul materiale informativo e pubblicitario, ma la prenotazione non è obbligatoria in quanto la disponibilità di posti a sedere dovrebbe essere più che sufficiente ad accogliere tutti.