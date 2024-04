Musica. "Drammi" è il nuovo singolo dell'artista modenese Valentina Tioli

La modenese Valentina Tioli, vincitrice del Premio Lunezia 2023 con "Verde", torna venerdì 12 aprile con "Drammi", il nuovo singolo prodotto da Francesco Terrana e distribuito da Ada Music Italy. "Drammi" - già disponibile in presave al link https://ada.lnk.to/_DRAMMI - racconta di un amore tossico, intriso di manipolazioni e traumi irrisolti che facilmente mutano in pesanti malesseri e rendono vivide le debolezze. Ma quanto è forte e splendente la luce di una donna che riconosce il proprio valore? "Drammi", che apre la strada al primo Ep dell'artista, ci insegna ad avere il coraggio reagire.

"Non rimane che ricordare i bei momenti e voltare pagina. Da soli si può brillare anche il doppio." Valentina rompe le catene di relazioni malsane schierandosi al fianco di chi reagisce alla familiarità della sofferenza, per sostituirla con il rischio di una sconosciuta felicità basata, in primo luogo, sul volersi bene. Il profondo senso di libertà della cantautrice si muove tra il pop che la caratterizza e le morbide sonorità R&B che spesso accompagnano le sue canzoni.

“Drammi” porta con sè richiami autobiografici, ma si ispira anche a storie di donne amiche da cui, la stessa Valentina, trae insegnamento: “ognuna di noi combatte i propri drammi, non siamo sole.” Dopo la sua partecipazione a X - Factor 7, l’artista ha aperto i concerti di Sophie and The Giants, Anggun e Dee dee Bridgewater, ha duettato al fianco di Mr. Rain e Dargen D’Amico e ha prestato la propria penna a diversi artisti, tra cui Elodie. BIOGRAFIA Cantautrice Indie Pop dalle influenze R&B, Valentina Tioli è la vincitrice del Premio Lunezia Nuove Proposte 2023 con la canzone “Verde” scritta insieme a Cheope. Successivamente alla sua partecipazione ad X- Factor 7, l’artista colleziona un successo dopo l’altro: vince il Christmas Contest, si asibisce su Canale 5 al Concerto di Natale in Vaticano, canta al New York Canta su Rai 2, performa al Deejay On stage e alla Partita del Cuore allo stadio di Monza. Il suo brano, “Pressione Regolare”, è stato improvvisato, durante il live di Comacchio, in duetto con Anastacia che, sui propri social, ha scritto di Valentina “love her and her vibe”. La cantautrice vanta collaborazioni con Mr.Rain e Dargen D’Amico, mentre ha scritto per diversi noti artisti tra i quali spicca il nome di Elodie. Recentemente ha aperto i concerti di Sophie and The Giants, Anggun e Dee dee Bridgewater.