Festività in paese, gli appuntamenti di Natale a Cavezzo

Sarà un Natale ricco di eventi a Cavezzo grazie anche alla collaborazione di Pro Loco Cavezzese, Auser, Cavezzo Solidale e associazioni dei genitori delle scuole paritaria e statale. L’Amministrazione infatti ha cercato di rendere il centro storico sempre più vivo e attrattivo, illuminando sempre più strade e organizzando svariate iniziative per grandi e piccini.

Lo scorso tre dicembre, alla presenza delle autorità cittadine e di numerosissime famiglie si è svolta l’accensione delle luminarie e l’inaugurazione della pista su lame. Dopo l’emozionante concerto nella splendida cornice di Acetum, ‘Fantasie di Corde’, lo scorso quattro dicembre Cavezzo lunedì 11 si prepara ad accogliere il Gran Galà dell’operetta. Appuntamento a villa Giardino alle ore 21.

Il 12 dicembre, invece, sarà Andrea Barbi a presentare il suo libro, che racconta 20 anni di quesiti in tv con un coccodrillo in mano alle ore 18.45 alla Biblio di Cavezzo. Lunedì 18: Meditazioni Musicali d’Avvento alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Sant’Egidio e, per finire, il 25 dicembre Concerto di Natale, alle ore 21 nella sala Parrocchiale con ‘Fortress Gospel Choir’.

L’8 dicembre si torna in pista, a Cavezzo con la Merenda on Ice: dalle ore 15 alle 19 torte assortite e the caldo ma anche letture Natalizie in inglese.