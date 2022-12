Natale a Sassuolo: tutte le iniziative per le vie e le piazze della città

Si inizierà sabato prossimo, 3 dicembre, per poi proseguire ininterrottamente tutti i weekend di Dicembre fino all’Epifania. Anche quest'anno, Sassuolo si riempie iniziative ed eventi per festeggiare l'arrivo del Natale.

“Dopo gli anni della pandemia – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - la crisi energetica ed un’inflazione incontrollata hanno nuovamente messo a rischio la serenità e i conti di aziende e famiglie. Il Natale, però, è il momento più bello dell’anno, quello in cui tutti noi ci stringiamo ai nostri affetti per festeggiare l’arrivo di un anno che vogliamo migliore. È per questo che, anche quest’anno, non abbiamo voluto rinunciare a festeggiare, anche attraverso le luminarie e le iniziative, riducendo il periodo di accensione delle luci per risparmiare energia e denaro, ma illuminando egualmente a festa la nostra città”

“Abbiamo potuto organizzare appuntamenti ed addobbare la nostra città – afferma l’Assessore al Commercio ed al Centro Storico Massimo Malagoli - grazie al contributo di privati ed associazioni, singoli commercianti che nonostante il periodo difficile non hanno voluto mancare all’appuntamento, con un unico grande scopo: far sì che il Natale a Sassuolo, anche quest’anno anno, sia ricco e coinvolgente; diverso, certo, ma non meno sentito. Sono tante le novità, piccoli e grandi appuntamenti, che questo periodo riserva ad ognuno di noi, ad iniziare da un’intera giornata dedicata ad un prodotto locale “La Sassolina” che della nostra città porta il nome e che vogliamo possa essere riscoperto e rilanciato anche oltre il nostro territorio”.

Il programma completo

Si inizierà sabato 3 e domenica 4 dicembre con “Sassuolo Antiquariato Vintage” che sarà allestito per entrambe le giornate ad orario continuato in piazza Garibaldi.

Giovedì 8 dicembre, come tradizione, il momento ufficiale d’inizio delle attività natalizie e l’accensione delle luminarie.

Alle ore 11 tornerà in piazza Garibaldi l’omaggio alla Beata Vergine Maria posta sul “Campanone”

Alle ore 16,30 lo spettacolo di apertura di “Sassuolo on Ice” in piazzale Della Rosa

Alle ore 17,30 la cerimonia di accensione dell'Albero e delle luminarie con Candle Light Concert- Piazza Garibaldi.

Per tutto il giorno, poi, al Castello di Montegibbio sarà possibile approfittare delle iniziative e dei mercatini di Natale delle associazioni.

Sabato 10 dicembre la sfilata Corpo Bandistico La Beneficenza - Christmas Edition in tutto il centro storico mentre, a partire dalle 16,30 in San Giorgio, si terrà il concerto "Illuminiamo il Natale sassolese".

Domenica 11 dicembre il Sassolina Day con degustazione di Sassolina, Cooking Show e Mercato dei prodotti del territorio in piazza Garibaldi.

Sabato 17 dicembre nel pomeriggio: Coro delle Scuole Pascoli e Sant'Agostino in piazza Garibaldi

Domenica 18 dicembre si svolgerà il mercato straordinario in piazza Martiri Partigiani e i mercatini natalizi lungo le vie del centro

In piazza Garibaldi si terrà Sassuolo Solidale - XMAS EDITION

In piazzale Teggia, dalle ore 10,30, il concerto di Natale a cura di Sonus Academy e Scuola San Giuseppe.

Per tutte le festività natalizie sarà possibile approfittare di “Sassuolo on Ice” in piazzale Della Rosa; il Villaggio di Babbo Natale nella piazzetta di via del Pretorio; “Un volo su Sassuolo: la slitta di Babbo Natale” a fianco del Villaggio