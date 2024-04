Rock e podcast, il progetto innovativo degli studenti delle "Pacinotti"

Giunge all’ultima puntata l’avventura intrapresa dalle classi 5^A e 5^B della Scuola Primaria di 1° grado “Verdi” dell’Istituto Comprensivo “A. Pacinotti” di San Cesario sul Panaro dal titolo “Un podcast per dare voce ai bambini”.

Il progetto, ideato e pensato dalla scuola, prevede la possibilità ai giovani studenti di confrontarsi con il mondo della musica creando un vero e proprio prodotto editoriale a tema musicale: montaggio, scelte sul genere da approfondire, preparazione delle interviste e incontro con gli artisti prima del concerto dal vivo. In particolare gli studenti della 5^A hanno vestito i panni di speaker, web designer, autori, registi e direttori musicali per ricreare l’atmosfera di una vera redazione.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sabato 13 aprile sono pronti ad andare in trasferta nella nuova struttura dell’ex cinema comunale Kino’ Campus in via Piave, dove potranno intervistare la rock band Italo-tedesca The Loyal Cheaters prima della loro unica esibizione in Emilia in occasione del tour iniziato a marzo e che li ha già portati in diverse regioni italiane. Abituati a calcare i palchi di numerosi club e festival italiani e stranieri con il loro rock n’ roll ad alto voltaggio composto da canzoni incalzanti e tanta energia, i quattro giovani componenti della band teutonica dovranno affrontare una classe di oltre 20 bambini che non saranno certo intimiditi dopo aver ospitato in aula i Disco Club Paradiso, dopo l’esperienza X factor e il chitarrista cantante Alberto Conti, reduce dalla partecipazione ad Italia’s got talent. A seguito dell’intervista i ragazzi del Pacinotti potranno assistere al check sound, scattare foto e vivere i momenti più emozionanti e costruttivi di un dietro le quinte di un concerto rock, realizzando così due delle aspettative più importanti per il Kino’ Campus, ossia la condivisione di esperienze ed il protagonismo giovanile. La Regione ed il Comune di San Cesario assieme alle associazioni del territorio hanno investito tempo e risorse con la volontà di ospitare in questo luogo tutte le iniziative di gruppi o singoli che vogliano mettersi in gioco in qualsiasi modo, la sperimentazione è tutt’ora attiva e terminerà nel 2027.

Nell’attesa del concerto di sabato 13 aprile, che sarà ad ingresso libero e aperto alle 22 da un altro quartetto rock, i The Hornets, si possono ascoltare le puntate precedenti cliccando sul sito dell’Istituto Pacinotti. Non c’è altro da aggiungere come dice il titolo della puntata: In poche parole…musica!