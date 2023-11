A Formigine apre il “Villaggio del Natale” che accompagnerà tante iniziative in centro

Inaugura sabato 2 dicembre, alle ore 17 alla presenza delle autorità, il “villaggio del Natale” allestito nel centro storico di Formigine. Sorpresa per il primo fine settimana: le migliori proposte di cioccolato e pasticceria con laboratori tematici per bambini alle 10.30. Alla stessa ora, i più piccoli potranno giocare con i giochi di legno di un tempo e nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, divertirsi con gli spettacoli degli artisti di strada. Babbo Natale presente per ricevere tante letterine! L’intrattenimento musicale è a cura di Radio Stella.

Dopo il grande successo dello scorso anno, il Giorno dell’Immacolata tutti i bambini potranno contribuire, dalle ore 11, a realizzare la “grande infiorata natalizia” davanti al castello, il 9 arriva l’autentica slitta di Babbo Natale e il 10 un bellissimo carillon vivente accompagnato da un’eterea ballerina!

Sabato 16 dicembre, dalle ore 11 alle ore 17, avrà luogo il Formigine Brick Festival con laboratori per tutte le età e gare di velocità nei montaggi dei famosi mattoncini. Alle ore 12, tutti con il naso all’insù per assistere all’ormai tradizionale discesa di Babbo Natale dalla torre dell’orologio. All’interno del castello, alle ore 16 e alle 17.30, si terranno laboratori dedicati ai bambini da 5 a 10 anni (prenotazione obbligatoria, scrivendo alla mail castello@comune.formigine.mo.it). Sempre alle ore 16, in piazza Calcagnini, si terrà il magico momento della rappresentazione del presepe vivente animato dai bambini (con partenza alle 15 dall’oratorio) e accompagnato dal coro dei ragazzi nonché dalla discesa dell’Angelo dalla torre dell’orologio; il tutto a cura della Parrocchia di Formigine.

Il 23 dicembre, alle ore 11 e 16, la Mabò Band, una delle band itineranti più conosciute e affermate in Europa, intratterrà i presenti con la passione, la genialità e la simpatia che la contraddistingue.

“E’ impossibile elencare tutti gli appuntamenti di questo magico Natale 2023 – afferma l’Assessore al Coordinamento Eventi Corrado Bizzini – Il programma, che riunisce le proposte dei servizi culturali ed educativi del nostro Comune, come il Castello, le biblioteche, il Centro per le famiglie, oltre a quelli di parrocchie e associazioni come Proform, è frutto anche della collaborazione con Bernardi Group, che ha selezionato le migliori attività artigianali su più di 250 richieste pervenute. L’invito è quello di partecipare da questo fine settimana fino al giorno dell’epifania, quando si terrà la grande festa della Befana”.

Per tutto il periodo delle festività si terrà la mostra dei presepi in Sala Loggia, a cura di Proform in collaborazione con il Gruppo Formiginese Amici dell’Arte, mentre dal 16 dicembre presso la Chiesa della Madonna del Ponte ci sarà il presepe artistico a cura della Confraternita di San Pietro. Negozi aperti tutte le domeniche di dicembre, fino al 7 gennaio.