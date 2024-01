Uscirà a febbraio "L'intruso", il romanzo d'esordio di Daniele Francesconi, direttore del festivalfilosofia

Uscirà in febbraio per Incontri Editrice "L'intruso", il romanzo d'esordio di Daniele Francesconi, direttore del Festivalfilosofia di Modena Carpi Sassuolo. Un coinvolgente giallo esistenziale che ha per protagonisti un giornalista, Serafino Malinverni, e un intruso, che fin dalle prime pagine entra in scena quando il giornalista lo scopre comodamente insediato a casa sua. Una situazione ai limiti dell'incredibile che, tra assurdo e metafora, dà il via a un incubo. La caccia all'intruso, che appare e scompare come un fantasma, si intreccia con i fatti criminali che la cronaca cittadina riporta a galla, un caso freddo che Serafino, pur controvoglia, è incaricato di seguire per il suo giornale: si immerge così nella genetica forense e nella spettacolarizzazione mediatica delle indagini.

Abituato a cercare le parole giuste per parlare di filosofia, Francesconi orchestra e caratterizza i propri personaggi per rappresentare la vita della città di provincia, mai chiamata per nome, in cui è ambientato il romanzo: gli abitanti del condominio in cui vive Serafino, i colleghi di redazione, i carabinieri che indagano, i diversi protagonisti dell'antico delitto tornato d'attualità.

All'apparenza romanzo giallo, con la suspense e la tensione che crescono pagina dopo pagina, L'intruso è anche qualcos'altro, ossia il racconto di inquietudini esistenziali, dilemmi morali, vicende tragiche e grottesche di una comunità piena di segreti e doppi fondi: risuonano nel testo le grandi domande e i piccoli vizi che attraversano l'esistenza dei suoi personaggi, e di tutti noi con loro. Tutto con un linguaggio immediato, essenziale e fluido, per descrivere luoghi, ambienti, situazioni, stati d'animo. E, con comicità affettuosa, gli uomini e le donne che Serafino incontra sulla sua strada.

Daniele Francesconi è il Direttore del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Si è occupato di storia della filosofia: ha dedicato un libro all'illuminismo scozzese, pubblicato parecchi articoli e saggi in riviste specializzate, curato edizioni di classici del pensiero politico. Molte sue ricerche riguardano la storiografia, cioè il modo in cui la storia, oltre che scienza, è anche racconto, la sua vera passione. Questo è il suo primo romanzo.

L'intruso, edito da Incontri editrice, verrà presentato in febbraio e sarà disponibile in libreria e online sul sito incontrieditrice.com.