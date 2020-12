Meteo | Le previsioni per lunedì 14 dicembre

A Modena domani cieli grigi o nebbiosi con temporanee ed ampie schiarite pomeridiane, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2997m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Alta pressione e tempo stabile sull'Emilia Romagna, ma con formazione di nebbie sulle pianure, specie lungo il Po, dove potranno localmente persistere anche durante il pomeriggio. Generalmente soleggiato su Appennino e Romagna, ma con tendenza ad aumento della nubi alte e stratiformi soprattutto in serata. Temperature in aumento in quota, in calo nei minimi in pianura con gelate notturne. Venti deboli variabili, qualche residuo rinforzo da Nord-Nordovest lungo le coste. Mare poco mosso o a tratti ancora mosso al largo.

Previsione a cusa di 3B Meteo

