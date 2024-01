Meteo | Previsioni per mercoledì 3 gennaio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2913m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su pianura emiliana, pianura romagnola e dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulla dorsale emiliana nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 2550 metri. Mare mosso.