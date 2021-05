Meteo | Previsioni per domenica 16 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2723m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo in Regione

Un modesto sistema nuvoloso transita sulle regioni del Centro lambendo anche l'Emilia Romagna, dove ritroveremo un aumento generale della nuvolosità ma senza particolari precipitazioni, se non deboli su Appennino e Montefeltro. Temperature in lieve aumento sia nei minimi che nei massimi, in genere entro i 23-24°C; più fresco lungo le coste. Venti fino a moderati in prevalenza da Sudovest, a tratti anche forti su Appennino e Romagna. Mare mosso al largo. Previsioni a cura di 3b Meteo