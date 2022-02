Meteo | Previsioni per domenica 6 febbraio

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2097m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Alta pressione in rinforzo e tempo stabile sull'Emilia Romagna, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle alture. In pianura nebbie diffuse tra notte e mattino ma con tendenza a sollevamento dal pomeriggio con possibilità di breve spazi soleggiati. Tendenza a nuove coperture per nubi alte irregolari di passaggio verso sera. Temperature in lieve calo nei valori minimi, massime in lieve aumento, sopra la media. Venti deboli in prevalenza occidentali; dalla sera rinforzo da Sudovest a partire dall'Appennino. Previsioni a cura di 3b Meteo