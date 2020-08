Meteo | Previsioni per martedì 1 settembre

Stato del cielo: in prevalenza sereno in Emilia, salvo annuvolamenti pomeridiani su rilievi montuosi e collinari. Più nubi al mattino in Romagna e ferrarese,schiarite durante il giorno.

Precipitazioni: a carattere di rovescio su Est Emilia e Romagna nella notte. Cessazione dei fenomeni per il resto del giorno, ad eccezione di qualche acquazzone possibile sull'Alto Appennino centrale e occidentale.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di 12/18°C e massime in diminuzione, con valori di 23/28°C.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità previsione: alta

Livello di allerta: nessuna

Previsioni a cura di Centro Meteo Emilia Romagna

