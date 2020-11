Meteo | Previsioni per martedì 10 novembre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3256m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Situazione in Emilia-Romagna

Il persistere dell'alta pressione favorirà una giornata nebbiosa sulle pianure della regione. Al primo mattino nebbie su gran parte della pianura emiliana, fatta eccezione per la via Emilia, dove però la nebbia tenderà a propagarsi nel corso del giorno, così come su tutta la Romagna. Durante il pomeriggio parziale diradamento delle nebbie, salvo persistere lungo il Po. A fine giornata cieli grigi per nubi basse e banchi di nebbia possibili anche in Appennino fino alla quota di circa 800/1000m. Temperature in calo nei valori massimi, specie lungo il Po. Ventilazione debole o molto debole. Mare calmo o poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

