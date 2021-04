Meteo | Previsioni per domenica 11 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, con nubi in temporaneo diradamento pomeridiano, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 7.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2265m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

La saccatura atlantica in affondo sull'Europa occidentale pilota una perturbazione sul Nord Italia. Passaggio di piogge e rovesci diffusi sull'Emilia Romagna tra notte e mattino, a cui farà seguito una variabilità più asciutta sui settori romagnoli ed emiliani orientali, mentre sull'Emilia occidentale risaliranno nuove precipitazioni, divenendo nuovamente rovesci in serata tra piacentino e parmense, specie sulle aree appenniniche. Temperature in ulteriore aumento nei minimi, ma anche nei massimi sulla Romagna qui con picchi di 18-20°C; più freddo sull'Emilia occidentale. Venti a tratti sostenuti da Sud, con raffiche in Appennino e sulle coste. Mare mosso o molto mosso al largo.

