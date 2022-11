Meteo | Previsioni per venerdì 11 novembre

A Modena domani molte nubi in graduale dissoluzione diurna. in serata formazione di foschie o banchi di nebbia, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3509m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Pressione atmosferica in deciso rialzo, garanzia di maggiore stabilità atmosferica. Residue correnti umide da nord, favoriranno annuvolamenti anche compatti a ridosso dell'Appennino nella prima parte del giorno, mentre sulle aree di pianura, specie ovest emiliane, potranno formarsi banchi di nebbia nottetempo e il mattino in successivo sollevamento. Temperature minime in calo, massime in lieve aumento. Venti nord-occidentali sulle coste romagnole in rinforzo. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo