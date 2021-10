Meteo | Previsioni per martedì 12 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2532m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giornata caratterizzata da tempo stabile e asciutto sull'Emilia Romagna, da segnalare solamente il transito di nuvolosità alta e stratiforme, talora estesa, ma in genere innocua. Al pomeriggio maggiori addensamenti sui crinali appenninici emiliano a confine con la Toscana con qualche goccia non esclusa. Temperature in generale rialzo nei valori massimi; minime in calo, anche sotto gli 8-9°C in pianura. Ventilazione debole a regime di brezza. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo