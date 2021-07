Meteo | Previsioni per domenica 1 agosto

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. poco nuvoloso al pomeriggio. cieli nuvolosi in serata con deboli piogge, sono previsti 33mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3858m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione in regione

Alta pressione indebolita sull'Emilia Romagna, questo ad opera di infiltrazioni umide alle alte quote. Transiterà nuvolosità irregolare accompagnata, tra notte e mattinata, da instabilità anche temporalesca, specie Emilia, Appennino e Romagna settentrionale. Qualche schiarita in più dal pomeriggio ma con rischio di nuovi fenomeni entro sera sull'Emilia. Temperature massime in flessione nelle aree soggette a fenomeni. Venti moderati meridionali, sino a forti in Romagna. Mare mosso.

