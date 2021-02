Meteo | Previsioni per sabato 13 febbraio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 1.5cm di neve. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 162m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Allerte meteo previste: neve.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Acuto del gelo siberiano sull'Emilia Romagna. Ancora molte nubi tra notte e mattino con nevischio sulle pianure a confine con il Po, neve debole altrove a tratti moderata a ridosso dell'Appennino e sulle interne romagnole (qui fino a 10-15cm dalle quote collinari, fino a 4-6cm sulle pianure romagnole, accumuli inferiori altrove). In mattinata progressivo esaurimento dei fenomeni a partire dall'Emilia, con aperture via via più ampie. Temperture in netto calo, clima gelido specie in Appennino (-13/-15°C a 1500m), in pianura massime non oltre i 2-4°C, forti gelate dalla sera anche sulle pianure emiliane. Sensazione di freddo accentuata dai venti tesi di Grecale con raffiche di oltre 50km/h lungo le coste. Mare mosso o molto mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

