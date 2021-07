Meteo | Previsioni per martedì 13 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 24mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4019m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione in regione

L'alta pressione si indebolisce favorendo l'ingresso di correnti più instabili atlantiche. Dopo una mattinata variabile o a tratti nuvolosa con primi rovesci e temporali in arrivo sull'Emilia, passaggio di rovesci e temporali nel pomeriggio da Ovest verso Est. Non esclusi fenomeni localmente intensi con rischio di locali grandinate e colpi di vento. Caldo ancora piuttosto intenso e afoso fino al primo pomeriggio, poi rinfrescata. Venti fino a moderati da Sudovest sulle zone interne, temporaneamente da Est sulle coste al pomeriggio. Raffiche durante i temporali. Mare da poco mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo