Meteo | Previsioni per sabato 13 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2331m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Circolazione depressionaria che, seppur oramai in fase senescente, continua a influenzare il tempo sull'Italia. In Emilia Romagna ci attendiamo l'ennesima giornata con cieli molto nuvolosi e con la possibilità di prime precipitazioni nel pomeriggio in Appennino, specie emiliano, con il rischio di qualche fenomeno in sconfinamento anche sulle Pianure. Tendenza tuttavia a peggioramento del tempo in serata ad iniziare dall'Emilia per l'avvicinarsi di una perturbazione dall'Europa centrale. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo