Meteo | Previsioni per venerdì 14 maggio

A Modena domani cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 10.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2098m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Circolazione ciclonica ancora attiva. Variabile fino al pomeriggio sull'Emilia Romagna tra sole, nubi irregolari e qualche nuovo rovescio o breve temporale, specie lungo la via Emilia dove non si escludono anche puntuali grandinate. Peggiora ulteriormente in serata per nuova perturbazione in risalita da Sudovest, con precipitazioni un po' più diffuse sul comparto centro-orientale della Regione. Temperature in lieve calo nei massimi, clima abbastanza fresco per il periodo. Venti moderati da Sudovest, a tratti tesi sull'Appennino, in rotazione e rinforzo da Scirocco entro sera sul mare, che sarà mosso soprattutto al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo