Meteo | Previsioni per sabato 16 gennaio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 411m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Bel tempo prevalente sull'Emilia Romagna, pur con qualche residuo annuvolamento sulla Romagna in diradamento. Clima freddo, gelido in Appennino, con forti gelate anche in pianura nottetempo e al mattino. Venti deboli all'interno, ancora qualche raffica tra Nord e Nordest su coste e Romagna. Mare mosso o molto mosso al largo, con moto ondoso in attenuazione.

Previsioni a cura di 3B Meteo

