Meteo | Previsioni per sabato 16 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2465m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Alta pressione per una giornata stabile e soleggiata sull'Emilia Romagna con qualche nuvola di passaggio. Da segnalare la possibilità di locali foschie nottetempo e al primo mattino lungo il Po. Clima notturno piuttosto freddo con minime anche sotto i 5°C in pianura. Massime in lieve ripresa, sui 17-19°C. Ventilazione debole.

Previsioni a cura di 3b Meteo