Meteo | Previsioni per sabato 17 settembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2210m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Fronte freddo dal Nord Europa irrompe anche sull'Emilia Romagna, portando rovesci e temporali anche forti da Nord verso Sud, in particolare su Emilia orientale e Romagna tra mattino e pomeriggio; non esclusi nubifragi e grandinate; rapido miglioramento entro sera. Temperature in forte calo, anche di oltre 10-12°C, con ritorno della neve sull'Appennino sin verso i 1800-2000m, ma a tratti anche a 1500-1700m su Appennin romagnolo. Venti temporaneo ma sensibile rinforzo da Nord, raffiche di bora anche superiori ai 70-80km/h su Polesine e Romagna tra mattino e primo pomeriggio. Mare tendente a molto mosso o agitato.

Previsioni a cura di 3b Meteo