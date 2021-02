Meteo | Previsioni per giovedì 18 febbraio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1746m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Correnti occidentali piu' umide nei bassi strati mantengono una copertura nuvolosa piuttosto compatta sull'Emilia Romagna con locali pioviggini sulla dorsale occidentale al confine con la Toscana. In prevalenza asciutto altrove. Temperature in ulteriore aumento, specie nei valori minimi e in montagna.

Previsioni a cura di 3B Meteo

