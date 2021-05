Meteo | Previsioni per martedì 18 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2473m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Il tempo si mantiene stabile sull'Emilia Romagna, in un contesto di sole prevalente, salvo un po' di nubi in formazione durante il pomeriggio e occasionali piovaschi in formazione lungo il Po. Tempo in peggioramento nella seconda parte della sera per un nuovo impulso instabile in arrivo da NO. Temperature in ulteriore rialzo nei valori massimi, punte fino a 26/27°C. Venti di Libeccio, fino a moderati, in rotazione da SE nel corso del pomeriggio sulla Romagna. Mari poco mossi.

