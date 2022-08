Meteo | Previsioni per venerdì 19 agosto

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampi rasserenamenti dalla sera, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3587m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La perturbazione si allontana verso Levante rinnovando nella notte e prime ore del mattino ancora locali rovesci o temporali, specie sui settori centro orientali della regione. Maggiore variabilità nel pomeriggio ma con ancora fenomeni in formazione su Appennino e localmente Romagna. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare localmente mosso. Temperature stabili o in locale rialzo.

