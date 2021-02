Meteo | Previsioni per sabato 20 febbraio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2842m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Nuvolosità variabile sull'Emilia Romagna, a tratti più compatta dalla serata, specie sull'Emilia. Il tutto con temperature relativamente miti e picchi massimi verso i 14/16°C; questo grazie all'ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Da segnalare il rischio di locali nebbie nottetempo e al primo mattino lungo il Po e a ridosso della dorsale appenninica. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

