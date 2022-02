Meteo | Previsioni per domenica 20 febbraio

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2185m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Prosegue la fase perturbata del weekend con residue precipitazioni fino al mattino sulla Romagna. Possibili locali fenomeni sull'Appennino centrale. A seguire netto miglioramento del tempo, con cielo in prevalenza soleggiato e temperature in rialzo. Da segnalare la formazione di banchi di nebbia in pianura specie lungo le località del Po. Ventilazione debole dai quadranti occidentali. Temperature massime fino a 13/15°C. Mare tra poco mosso e mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo