Meteo | Previsioni per giovedì 21 gennaio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1825m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Una perturbazione si avvicina alle regioni centro-settentrionali determinando un peggioramento del tempo anche sull'Emilia Romagna. Precipitazioni sparse sono attese sull'Emilia, specie occidentale, a tratti anche di moderata intensità sull'Appennino parmense e reggiano, in genere più deboli e intermittenti in pianura; fenomeni scarsi o assenti sulla Romagna. Neve in rialzo dai 1300-1600m di quota. Possibili nebbie a tratti al mattino tra ferrarese, basso modenese e ravennate. Temperature in ulteriore rialzo nei valori diurni sulla Romagna, qui con punte anche di oltre 12-13°C; clima invece ancora freddo e umido sulle pianure emilane, con massime entro i 3-5°C. Venti a tratti sostenuti da Sud su Appennino e Riminese, deboli variabili altrove. Mare mosso al largo.

Previsioni a cura di 3B Meteo

