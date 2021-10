Meteo | Previsioni per venerdì 22 ottobre

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2743m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Il fronte giunto nella giornata di ieri si muove verso levante rinnovando nella prima parte della giornata ancora spiccata nuvolosità con residue precipitazioni. Tendenza a parziale aperture nel pomeriggio ma con ancora il rischio di locali piogge sulla bassa Romagna. Temperature nel complesso stabili o in lieve calo serale. Venti moderati da SO e mare mosso al largo.

